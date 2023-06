Segundo uma nota divulgada pela ANA, as condições adversas, sobretudo de forte chuva, devem manter-se durante o dia de terça-feira, tendo sido reforçadas as equipas no terminal para apoio dos passageiros afetados.

A ANA adianta ainda que as unidades de restauração vão funcionar fora do horário normal, o mesmo acontecendo com os balcões de atendimento das companhias aéreas e diferentes empresas.

Ainda de acordo com a ANA, também foi ativada a plataforma InMadeira para tentar garantir alojamento e a empresa está igualmente a trabalhar com diversos parceiros para garantir assistência de enfermagem.

Na nota, a empresa indica que "a previsão meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para o aumento da tempestade durante o dia de amanhã [terça-feira], pelo que poderão ocorrer mais constrangimentos na operação".

Devido a esta situação, apela aos passageiros que tentem confirmar as respetivas viagens antes de se deslocarem para o aeroporto, evitando aglomerações desnecessárias.

A queda de chuva ultrapassou hoje o nível de aviso vermelho em três pontos nas serras sobranceiras à cidade do Funchal, na Madeira, indicou o delegado regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Victor Prior, à agência Lusa.

A costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão hoje e na terça-feira sob aviso vermelho devido à previsão de chuva forte e persistente por causa da passagem da depressão Óscar.

O aviso vermelho, o mais grave de uma escala de três, foi emitido pelo IPMA e está em vigor até às 15:00 de terça-feira, sendo que a precipitação deverá aumentar de intensidade durante a noite de hoje.

