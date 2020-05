A ação de responsabilidade civil, que visa a General Electric Company, a GE Capital, o Governo da República de Angola, o ministério angolano da Energia e Água (MINEA), o ministério das Finanças de Angola, a Empresa Pública de Produção de Eletricidade (Prodel) e a Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade (ENDE), pretende o pagamento de uma indemnização pelas perdas e danos causados, na sequência da rescisão dos contratos com a Aenergy, segundo os documentos a que Lusa teve hoje acesso.

A Aenergy está envolvida num contencioso com Angola desde que o executivo angolano rescindiu no ano passado, vários contratos com a empresa alegando quebra de confiança devido a alegadas irregularidades, acusações que a empresa rejeita, garantindo ter alertado o ministério da tutela (Ministério da Energia e Águas) e ter executado vários projetos sem receber pagamento.