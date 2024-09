A informação seguiu-se a uma conferência de imprensa, realizada na sexta-feira, na qual os advogados denunciaram "um quarto de século de agressões sexuais".

Pelo menos 37 mulheres acusam Mohamed Al-Fayed, que morreu no ano passado aos 94 anos, de violação e agressão sexual. Pelo menos 5 delas afirmam ter sido violadas por Al-Fayed, que era o pai do último companheiro da princesa Diana, Dodi, que morreu em Paris, a 31 de agosto de 1997, no acidente de viação que vitimou o casal.

A equipa de advogados que representa as vítimas recebeu "mais de 150 novos pedidos" de informação desde que a BBC transmitiu um programa intitulado "Al-Fayed: Um predador no Harrods", na quinta-feira à noite. São pedidos de "sobreviventes e pessoas com provas sobre Al-Fayed", disseram à AFP.

O site do Harrods disponibiliza agora um formulário para as vítimas preencherem.

"Se desejar apresentar uma queixa, o Harrods tem um procedimento estabelecido, com a ajuda de advogados externos especializados", afirmaram.

Mohamed Al-Fayed, nascido a 27 de janeiro de 1929 num modesto subúrbio de Alexandria, no Egito, passou grande parte da sua vida no Reino Unido, onde se tornou proprietário do Harrods em 1985 e do clube de futebol Fulham FC entre 1997 e 2013.

Segundo a BBC, já tinha sido acusado de atos semelhantes e a polícia abriu uma investigação de violação em 2015.

