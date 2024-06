Advogado de Salgado defende absolvição e diz que ex-banqueiro "não tem noção" da decisão

O advogado do ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES) Ricardo Salgado considerou hoje que uma decisão justa no julgamento do processo EDP seria a absolvição do antigo banqueiro e assumiu que o seu cliente não tem noção do acórdão.