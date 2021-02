Em comunicado divulgado esta tarde, o Conselho Superior da Magistratura Judicial reconhece que a detenção do "arguido" Amadeu Fortes Oliveira, forte crítico do sistema de justiça em Cabo Verde e dos juízes, "suscitou muitas reações nas redes sociais e que são suscetíveis de confundir a opinião pública".

"Em primeiro lugar é falso que o arguido Amadeu Fortes Oliveira tenha sido detido por causa das denúncias que fez em relação aos juízes", garante o Conselho Superior da Magistratura Judicial.

Acrescenta que, "na verdade, o arguido foi detido porque não apenas anunciou publicamente que não ia comparecer no dia do julgamento para o qual foi devidamente notificado, como, efetivamente, não compareceu no dia, hora e local designados para o julgamento".

Recorda que o Código de Processo Penal permite ao juiz ordenar a detenção, pelo tempo indispensável à realização da diligência, "de toda a pessoa devidamente notificada que voluntariamente não comparecer no dia, hora e local designados e nem justificar a sua falta no prazo de cinco dias".

Porque Amadeu Oliveira "não compareceu voluntariamente, nem apresentou no prazo legal qualquer justificação válida para a ausência e como forma de assegurar a sua presença no julgamento, foi ordenada a sua detenção", esclarece o comunicado.

"Cumpre frisar que este é o procedimento adotado em todos os processos em relação a qualquer arguido que não compareça voluntariamente, e não há razões para ser diferente neste caso", sublinha ainda.

O advogado e ativista cabo-verdiano Amadeu Fortes Oliveira, forte contestatário do sistema de justiça do país, foi detido no sábado à tarde, na cidade da Praia, por elementos da Polícia Nacional, confirmou à Lusa fonte próxima do advogado.

De acordo com a imprensa local, o advogado é acusado pelo Ministério Público de 14 crimes de ofensa e injúria contra os juízes do Supremo Tribunal de Justiça, Benfeito Mosso Ramos e Fátima Coronel, a quem vem apelidando de "gatunos, falsificadores e aldrabãozecos".

O jornal 'online' Santiago Magazine avançou anteriormente que foi emitido um mandado de captura e detenção contra Amadeu Oliveira, que tinha recusado comparecer no início de janeiro ao julgamento pelos crimes de ofensa contra os juízes do Supremo Tribunal de Justiça.

A mesma fonte disse à Lusa que o advogado deverá ser levado na segunda-feira à presença do tribunal, para ser citado do seu próximo julgamento, um dos vários envolvendo as suas críticas ao sistema judicial cabo-verdiano.

O momento da detenção do advogado por quatro elementos da Polícia Nacional, cerca das 18:00 locais (mais uma hora em Lisboa), de sábado, na via pública, foi filmado e tem sido replicado nas últimas horas nas redes sociais, gerando vários protestos.

Há vários anos que Amadeu Oliveira denuncia publicamente alegados casos de fraudes e manipulação de processos judiciais, visando juízes.

O primeiro-ministro cabo-verdiano afirmou, em 29 de novembro, no parlamento, que todos os cidadãos têm legitimidade para exprimirem as suas opiniões sobre o modo de exercício dos diversos poderes públicos, mas sublinhou que o sistema de justiça do país é legítimo, credível e prestigiado.

"Os cidadãos (...) terão sempre legitimidade para exprimirem, de forma livre e responsável, as suas opiniões sobre o modo de exercício dos diversos poderes públicos em Cabo Verde. É o resultado de vivermos num Estado de Direito e Democrático", disse Ulisses Correia e Silva sobre críticas feitas aos juízes no parlamento, pela deputada Mircéa Delgado.

Numa intervenção no debate sobre a situação da justiça, em 29 de outubro, a eleita do Movimento para a Democracia (MpD, no poder) denunciou "conflitos entre cidadãos identificados e alguns juízes", e fez referência a textos publicados na imprensa cabo-verdiana pelo advogado e ativista Amadeu Oliveira contra determinados magistrados, a quem tem apelidado de "gatunos", "falsificadores" e "aldrabãozecos".

Mircéa Delgado lembrou que todas as denúncias já valeram muitos processos-crime a Amadeu Oliveira, mas sem que nenhum tenha conhecido um julgamento ou decisão de condenação.

As declarações mereceram resposta na mesma altura do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que denunciou um "plano bem urdido" para denegrir a reputação pessoal e profissional dos magistrados e boicotou a sua presença em atos oficiais enquanto se mantiver o clima de hostilidade institucional.

Num artigo de opinião publicado nos jornais cabo-verdianos, a presidente do STJ, Maria de Fátima Coronel, indicou que as denúncias contra magistrados judiciais foram investigadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR), e que foi aberto inquérito a cada uma delas.

"Foram realizadas diligências, durante as quais o denunciante foi ouvido, tendo-se-lhe pedido que apresentasse as provas daquilo que vinha afirmando publicamente", esclareceu Fátima Coronel, avançando que foi decidido o arquivamento das denúncias, porque estas se revelaram totalmente infundadas.

