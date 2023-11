Com o objetivo de construir uma "democracia plena", Daniel Adrião apresentou hoje a sua candidatura a secretário-geral do PS nos jardins da sede nacional do partido, uma corrida pela sucessão de António Costa na qual enfrenta o ex-ministro e deputado Pedro Nuno Santos e o ministro José Luís Carneiro.

"O país precisa de uma reforma profunda do sistema político-partidário. É hora de repensar o modo como operamos, de abrir as nossas portas a ideias frescas e a uma nova energia", defendeu.

Para o recandidato que lidera deste 2016 uma sensibilidade minoritária nos órgãos nacionais do PS, é preciso "abrir as janelas e deixar entrar ar puro porque há um grande cheiro a mofo na casa e o PS precisa de se oxigenar".

"Esta é uma candidatura que pretende dar vez e voz aos militantes do PS, feita de gente comum, mas com vontade de contribuir para a construção de uma democracia decente", disse, assegurando que a sua candidatura "puxará o país para cima".

Porque é tempo de focar as atenções não no Terreiro do Paço, mas "nos terreiros do povo", Adrião quer "dar voz aos militantes de base" que considera serem a "voz da sociedade civil no partido" e "selo de garantia democrática".

"É preciso empoderar os militantes e a base social de apoio do PS conferindo-lhes o poder de decisão na escolha de candidatos a titulares de cargos políticos, quer a nível autárquico quer nos candidatos à Assembleia da República", afirmou, defendendo a separação "entre o aparelho de Estado e o aparelho do partido".

Destacando a necessidade de uma reforma profunda do sistema eleitoral, o candidato a líder do PS alertou que os cidadãos portugueses não votam como a generalidade dos cidadãos europeus, porque em Portugal as listas são "fechadas e bloqueadas" e não permitem eleger diretamente os deputados.

"Os portugueses só têm direito a meio voto. O outro meio voto está nas mãos dos líderes dos partidos", lamentou.

Mas como o país não se esgota na reforma eleitoral e na reforma do sistema político, Adrião elencou ainda a necessidade de responder à emergência na habitação e defendeu um pacto de regime neste setor que permita um "esforço concertado" do privado, público e cooperativo para um programa massivo de construção.

O candidato a secretário-geral do PS propõe ainda um novo paradigma para o desenvolvimento de Portugal, que é a nova forma do país pagar melhores salários e evitar a fuga de quadros qualificados.

Daniel Adrião recandidata-se ao cargo de secretário-geral do partido, depois de já o ter feito em 2016, 2018 e 2021, sempre contra António Costa.

Na sequência do último congresso do PS, que se realizou em Faro, no verão de 2021, a sensibilidade socialista liderada por Daniel Adrião elegeu 12% dos membros da Comissão Nacional e 15% da Comissão Política.

JF // PC

Lusa/fim