O ex-presidente do CDS participava na 20.ª Conferência Digital do Fórum da Energia e Clima, intitulado "Visão de Futuro", que contou ainda com a participação do ex-primeiro-ministro de Cabo Verde José_Maria Neves, do antigo Presidente de Moçambique Joaquim Chissano e do ex-chefe do Governo da Guiné-Bissau Domingos Simões Pereira.

Adriano Moreira, para quem "a ordem internacional está absolutamente violada", mostrou-se apreensivo com o pós-covid-19, referindo-se à pandemia como "um ataque à saúde da humanidade".