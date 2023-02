Num comunicado distribuído à comunicação social, a ARA-SUL indica que o aumento do nível da água resulta de descargas que estão a ser efetuadas pelos países vizinhos, com destaque para a África do Sul.

Segundo a entidade, só na barragem de Corumana, no distrito de Muamba (Maputo), as descargas vão passar dos atuais 500 metros cúbicos por segundo para 800 metros cúbicos por segundo, havendo a possibilidade de um aumento em função de um eventual agravamento da situação.

Na barragem de Massingir, na província de Gaza, as descargas vão também passar de 500 metros cúbicos por segundo para 1.000 metros cúbicos por segundo, refere-se na nota.

Além de Corumana e Massingir, a análise da ARA-SUL aponta para aumentos dos níveis da agua nas estações de Magude e Incoluana (Maputo), bem como a possibilidade de interrupções na circulação na Estrada nacional Número 1 e em outras rodovias que ligam distritos da província de Gaza.

A chuva intensa que se abateu sobre o sul de Moçambique nas últimas semanas provocou nove óbitos e afetou 39.225 pessoas, segundo dados do Instituto Nacional de Gestão de Desastres.

Entre outubro e abril, Moçambique é ciclicamente atingido por cheias, fenómeno justificado pela sua localização geográfica, sujeita à passagem de tempestades e, ao mesmo tempo, a jusante da maioria das bacias hidrográficas da África Austral.

