Administração do hospital de Portalegre anuncia inquérito a morte de bebé de oito dias

A Unidade de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA) revelou hoje que vai instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias da morte no hospital de Portalegre de um bebé de oito dias, por alegada falta de socorro médico.