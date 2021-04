A nave Crew Dragon, onde seguem quatro astronautas (dois norte-americanos, um francês e um japonês), será lançada a bordo do foguetão Falcon 9, ambos da empresa dirigida pelo magnata norte-americano Elon Musk, às 10:49 (hora de Lisboa) do Centro Espacial Kennedy, da NASA, em Cabo Canaveral, no estado da Florida.

Trata-se do terceiro voo tripulado da SpaceX - os outros dois foram em maio e novembro de 2020 - e do primeiro com dois parceiros internacionais, sendo que o francês Thomas Pesquet será o primeiro astronauta europeu a ser enviado para a EEI numa nave de fabrico norte-americano decorridos mais de dez anos.

Com Thomas Pesquet, que cumprirá a sua segunda missão na EEI, seguem os astronautas norte-americanos Shane Kimbrough e Megan McArthur (comandante e piloto de voo, respetivamente) e o japonês Akihiko Hoshide. A tripulação desta missão ficará seis meses na EEI, onde a Crew Dragon deverá acoplar no sábado às 10:10 (hora de Lisboa).

Os quatro astronautas, que entre outras tarefas vão fazer experiências científicas em microgravidade, irão coabitar por pouco tempo a EEI com os astronautas norte-americanos Michael Hopkins, Victor Glover e Shannon Walker e o japonês Soichi Noguchi, que deverão regressar à Terra no fim de abril ou início de maio, após cerca de seis meses no espaço.

A NASA juntou-se à empresa aeroespacial privada norte-americana SpaceX para enviar astronautas à EEI, prescindindo das naves russas Soyuz.

Em 30 de maio de 2020, os Estados Unidos enviaram dois astronautas para a EEI, a bordo da Crew Dragon, pondo fim, com um voo de teste, a um interregno de quase nove anos de voos espaciais com veículos de fabrico não-americano. O último voo de vaivéns da NASA, no caso da frota Atlantis, ocorreu em 08 de julho de 2011.

Tanto a nave da versão Crew Dragon, com capacidade para transportar até sete astronautas, como o foguetão Falcon 9 são reutilizáveis.

