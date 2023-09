Adiada sessão de 2.ªfeira no Tribunal de Évora para interrogar Eduardo Cabrita

A continuação do interrogatório de Eduardo Cabrita no processo do atropelamento mortal na A6, prevista para segunda-feira no tribunal de Évora, foi adiada "sine die" devido à greve dos funcionários judiciais, disse à Lusa a defesa do ex-ministro.