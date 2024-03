AD desfila em Alvalade com Assunção Esteves, Leonor Beleza e Manuel Monteiro

A Aliança Democrática (AD) desfilou hoje em Alvalade, Lisboa, com figuras do PSD como Assunção Esteves, Leonor Beleza, Paula Teixeira da Cruz e Teresa Leal Coelho e o antigo líder do CDS-PP Manuel Monteiro.