O boletim diário refere que em São Miguel há 22 novos casos no concelho da Ribeira Grande, sendo que 19 dizem respeito a Rabo de Peixe e três às Calhetas, quatro em Ponta Delgada e um em Vila Franca do Campo.

Na quinta-feira, o Governo Regional anunciou que a vila de Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, será a única localidade dos Açores sujeita a medidas de contenção da covid-19 de alto risco.

Em conferência de imprensa, realizada em Angra do Heroísmo, o secretário regional da Saúde, Clélio Meneses, disse que era "necessário atuar de forma circunstanciada no tempo e no lugar", acrescentando que "está perfeita e intensamente demonstrado que o foco de contaminação volta a estar concentrado na vila de Rabo de Peixe, para a qual são determinadas medidas específicas localizadas e mais rigorosas".

Na Terceira, dois dos três casos agora diagnosticados, todos no concelho da Praia da Vitória, referem-se a passageiros, não residentes, com análise positiva ao sexto dia.

O outro caso, diagnosticado nas Lajes, é referente a uma nova cadeia de transmissão local primária, agora confirmada.

A Autoridade de Saúde Regional dos Açores aponta que oito doentes recuperaram e, da investigação epidemiológica realizada, foi "comprovado que dois casos positivos na ilha Terceira, concelho de Angra do Heroísmo, são recuperados de infeção anterior pelo que deixam de ser considerados casos ativos na região".

Estão internados sete doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, com um em cuidados intensivos, havendo 963 pessoas em vigilância ativa.

A região conta agora com 226 casos ativos de covid-19, sendo 216 em São Miguel, cinco nas Flores, quatro na Terceira e um Santa Maria.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 5.156 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 4.773 pessoas.

Faleceram 31 pessoas, saíram do arquipélago 79 e 47 apresentaram prova de cura anterior.

Há duas cadeias de transmissão ativas no arquipélago, uma nas Flores e outra na Terceira. Foram já extintas 201 cadeias.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 13 de maio, foram administradas nos Açores 91.979 doses de vacina contra a covid-19, correspondentes a 60.703 pessoas com 15 ou mais anos com a primeira dose e 31.276 pessoas com ambas as doses, no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.333.603 mortos no mundo, resultantes de mais de 160,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.999 pessoas dos 840.929 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

