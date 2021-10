Na sequência das 703 análises realizadas, o concelho de Ponta Delgada registou oito casos, o da Ribeira Grande quatro e o da Lagoa um, sendo que um caso corresponde a viajante, residente, com rastreio positivo à chegada, e os restantes foram registados em contexto de transmissão comunitária.

De acordo com o boletim diário da Autoridade de Saúde, há cinco doentes internados, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, tendo-se registado 22 recuperações, sendo 20 em São Miguel - 17 no concelho de Ponta Delgada, duas no Nordeste e uma na Ribeira Grande - e duas no Pico, no concelho da Madalena.

Os Açores somam 168 casos, sendo 144 em São Miguel, 11 no Faial, seis em Santa Maria, cinco na Terceira e dois no Pico.

Desde o início da pandemia, foram diagnosticados nos Açores 9.253 casos de covid-19, dos quais 8.857 recuperaram da doença, 44 faleceram, 95 saíram do arquipélago e 89 apresentaram prova de cura de anterior infeção.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 11 de outubro corrente, foram vacinadas nos Açores 173.743 pessoas com a primeira dose (73,4%) e 192.750 com a vacinação completa (81,4 %), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A pandemia de covid-19 já matou pelo menos 4.891.684 pessoas em todo o mundo desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o início da doença, segundo o relatório de hoje da agência France-Presse (AFP) baseado em fontes oficiais.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.088 pessoas e foram contabilizados 1.079.341 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

JME // VM

Lusa/Fim