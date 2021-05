Em comunicado, a entidade adianta que na ilha de São Miguel foram registados, no concelho do Nordeste, 12 novos casos, na Ribeira Grande nove novos casos positivos, na Lagoa há três novos casos, na Povoação um caso novo diagnosticado e no concelho de Ponta Delgada foi registado também um novo caso.

De acordo com a Autoridade de Saúde açoriana, todos os casos em São Miguel "são referentes a transmissão comunitária".

Na Terceira, "o novo caso registado é referente a um viajante, residente, com análise de rastreio positiva ao sexto dia", acrescenta o comunicado, indicando que foram realizadas nas últimas 24 horas 1.555 análises nos laboratórios de referência da região.

Nas últimas 24 horas há ainda a assinalar 25 recuperações, todas na ilha de São Miguel.

Hoje há mais um doente internado do que na sexta-feira, com um total de nove pessoas hospitalizadas com covid-19, todos no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, em São Miguel, mas nenhum em cuidados intensivos.

A região conta com 185 casos positivos ativos, sendo 174 em São Miguel, sete nas Flores, dois em Santa Maria e dois na Terceira.

"Desde o início da pandemia foram diagnosticados 5.026 casos positivos de covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 4.688 pessoas, faleceram 31, saíram do arquipélago 79 e 43 apresentaram prova de cura anterior", refere também o comunicado.

Os Açores contam com uma cadeia ativa nas Flores e foram já extintas 201.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.272.332 mortos no mundo, resultantes de mais de 156,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

APE // JH

Lusa/fim