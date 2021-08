Segundo o comunicado diário da Autoridade de Saúde Regional dos Açores, dos 20 novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas, 12 registaram-se na ilha de São Miguel, seis na ilha Terceira e dois na ilha do Faial.

Três casos foram detetados em "laboratórios não convencionados" e os restantes resultam de "798 análises realizadas nos laboratórios de referência" da região.

Na ilha de São Miguel, "há 11 casos em contexto de transmissão comunitária e um relativo a um viajante, não residente, que obteve resultado positivo na sequência de teste realizado após ter apresentado sintomatologia".

Também na ilha do Faial "os dois testes positivos correspondem a dois viajantes, não residentes, que obtiveram resultado positivo na sequência de testes realizados após terem apresentado sintomatologia".

Já na ilha Terceira, um dos casos é "relativo a um viajante, residente, que obteve resultado positivo na sequência de teste realizado após ter apresentado sintomatologia" e os restantes cinco têm origem "por aferir".

Na quinta-feira, a Autoridade de Saúde Regional tinha declarado a ilha Terceira livre de transmissão comunitária do SARS-CoV-2.

"Com o evoluir da situação pandémica na ilha Terceira, nomeadamente a redução do número de casos novos e a identificação das cadeias de transmissão local existentes, declara-se que a Terceira deixa de apresentar evidência de transmissão comunitária, passando a encontrar-se no nível de muito baixo risco", justificou a autoridade, na altura.

O comunicado de hoje revela ainda que dois casos anteriormente reportados, com história de ligação aérea com o exterior do arquipélago, "apresentaram documentação comprovativa de uma anterior infeção e respetiva recuperação, deixando de ser considerados casos ativos".

Nas últimas 24 horas, foram registadas também 37 recuperações de infeção nos Açores: 31 em São Miguel, três na Graciosa, duas na Terceira e uma em São Jorge.

O número de internamentos não sofreu alterações, continuando no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, 11 doentes com covid-19, três deles em unidade de cuidados intensivos.

Os Açores têm atualmente 262 casos ativos de infeção por SARS-CoV-2, dos quais 221 em São Miguel, 19 na Terceira, nove no Faial, sete na Graciosa, quatro no Pico e dois em São Jorge.

Desde o início da pandemia, foram diagnosticados na região 8.661 casos de infeção, tendo ocorrido 8.190 recuperações e 41 mortes. Saíram do arquipélago sem terem sido dadas como curadas 94 pessoas e 74 apresentaram comprovativo de cura anterior.

Na sexta-feira, o presidente do Governo Regional dos Açores revelou que o arquipélago tem uma taxa de vacinação completa contra a covid-19 de 71,2%.

Na ilha de Santa Maria a percentagem de pessoas com a vacinação completa é de 80%, em São Miguel e na Terceira é de 70%, na Graciosa é de 77%, em São Jorge e no Pico de 78%, no Faial de 74%, no Corvo 87% e nas Flores de 69%.

A covid-19 provocou pelo menos 4.472.486 mortes em todo o mundo, entre mais de 214,5 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.703 pessoas e foram contabilizados 1.030.791 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

