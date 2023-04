"Farei tudo para, em conversações com o ministro da Cultura, também pôr os Açores na celebração e na comissão da celebração dos 50 anos da democracia portuguesa", afirmou José Manuel Bolieiro, numa mensagem divulgada hoje nas redes sociais.

A intenção do chefe do governo açoriano é "celebrar o 25 de Abril [de 1974] e a revolução portuguesa democrática, que também gerou a criação da região autónoma democrática".

Na mensagem a propósito do 49.º aniversário do 25 de Abril de 1974, que se celebra hoje, José Manuel Bolieiro assinalou que "a democracia é hoje melhor do que no passado".

"Mas, ainda está aquém do nosso desejo", frisou.

Para o governante, a democracia faz-se "constantemente, democratizando-a".

"São os democratas que fazem a democracia. Precisamos de cidadãos com espírito democrático", defendeu, destacando a importância da "literacia para a democracia".

