No seu comunicado diário a Autoridade de Saúde açoriana explica que "o caso diagnosticado na Terceira, em Santa Luzia, do concelho de Angra do Heroísmo, está ainda por aferir" e em São Miguel "todos os casos são em contexto de transmissão comunitária".

O concelho da Ribeira Grande é aquele que regista maior número de novos casos, com 21 doentes (três em Rabo de Peixe, 11 na Ribeirinha, quatro na Maia, dois no Pico da Pedra e um na Matriz).

No concelho de Ponta Delgada há quatro novos casos (um em São Pedro, um no Pilar da Bretanha, um na Fajã de Baixo e um em São José) e na Lagoa há quatro novos doentes com covid-19 (dois no Cabouco, um em Santa Cruz e um em Água de Pau).

Também nas últimas 24 horas não se registou qualquer recuperação e hoje estão internados nove doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, mas nenhum em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

O arquipélago conta presentemente com 346 casos positivos ativos, sendo 343 em São Miguel, dois na Terceira e um no Faial.

Não há cadeias de transmissão local ativas e foram extintas 203 até ao presente.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 5.942 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 5.429 pessoas e morrido 33.

"Desde 31 de dezembro de 2020 e até 04 de junho, foram administradas nos Açores 146.999 doses de vacina contra a covid-19, correspondentes a 92.036 pessoas com 16 ou mais anos com a primeira dose, e 54.963 pessoas com ambas as doses", no âmbito do Plano Regional de Vacinação, adianta ainda a Autoridade de Saúde açoriana.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.797.342 mortos no mundo, resultantes de mais de 175,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

APE // ROC

Lusa/fim