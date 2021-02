Os três casos diagnosticados hoje foram detetados na freguesia de Rabo de Peixe, a única do arquipélago onde ainda se mantém uma cerca sanitária, que agora está circunscrita à parte norte da freguesia, junto ao mar.

Com 164 casos ativos, Rabo de Peixe continua a ser a freguesia da região com mais casos de covid-19.

As 1.211 análises realizadas revelaram também 50 recuperações em São Miguel, três na Terceira e duas no Pico.

O boletim diário da Autoridade de Saúde Regional dos Açores dá nota de menos um internado no arquipélago, que conta agora 15 pessoas hospitalizadas devido à covid-1 9.

Essa quebra aconteceu no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, onde há 11 internados, sendo que se mantêm seis pessoas em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

Há ainda três pessoas hospitalizadas no Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira, uma das quais em UCI, e outra pessoa no Hospital da Horta, na ilha do Faial.

O comunicado esclarece que um dos casos da ilha Terceira referido no comunicado de sexta-feira "apresentou documentação comprovativa de uma anterior infeção e respetiva recuperação, não sendo considerado caso ativo na região".

Assim, existem atualmente 251 casos positivos ativos nos Açores, dos quais 211 em São Miguel, 29 na Terceira, sete no Faial, três em S. Jorge e um no Pico.

Foram detetados até hoje, no arquipélago, 3.729 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 27 óbitos e 3.348 recuperações.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.310.234 mortos no mundo, resultantes de mais de 105,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 13.954 pessoas dos 761.906 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

