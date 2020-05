Aquela entidade adianta, em comunicado, que "as 175 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região nas últimas 24 horas não revelaram casos positivos de covid-19" e "registaram-se seis recuperações de infeção por SARS-CoV-2".

As seis recuperações correspondem a seis mulheres entre os 51 e 91 anos, acrescenta a Autoridade de Saúde dos Açores, que reforça a necessidade de "as medidas de prevenção e contenção da pandemia serem mantidas e reforçadas, sempre que possível, por cidadãos e organizações públicas, privadas e do setor social".

Até ao momento, já foram detetados na região um total de 145 casos, verificando-se 89 recuperados, 15 óbitos e 41 casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, sendo 33 em São Miguel, dois na Graciosa, um em São Jorge, três no Pico e dois no Faial.

Portugal regista hoje 1.144 mortes relacionadas com a covid-19, mais nove do que no domingo, e 27.679 infetados, mais 98, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.

Relativamente a domingo, há mais nove mortos (+0,8%) e mais 98 casos de infeção (+0,4%).

APE // MCL

Lusa/fim