"Nos dois dias que antecederam a passagem de ano, foram realizados nos Açores 10.406 testes de despiste da covid-19, dos quais cerca de 7.200 nos 12 centros de vacinação criados, em regime de 'casa aberta', bem como nos centros de saúde, nas restantes ilhas", indica o executivo PSD/CDS-PP/PPM em nota de imprensa.

A iniciativa permitiu identificar quase 200 casos positivos, situação que o secretário regional da Saúde e Desporto considerou "determinante para travar a progressão do contágio".

"Deve também ser tido em conta que milhares de pessoas acorreram a outros locais, como laboratórios, farmácias ou clínicas privadas, para realização de testes, enquanto outras preferiram o autoteste, sendo que isto revela uma atitude positiva e cooperante das pessoas", disse o titular da pasta da Saúde, Clélio Meneses, citado no comunicado.

Para o responsável, este caminho permitirá "rapidamente reverter os números" registados na região relativamente à infeção por SARS-CoV-2, que provoca a covid-19.

Os Açores registaram uma morte e 392 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, ultrapassando o máximo diário pelo quinto dia consecutivo, e contabilizando 1.956 infeções ativas e 11 doentes internados, revelou hoje a Autoridade Regional de Saúde.

Clélio Meneses referiu que os números "surgiram pela iniciativa da testagem intensiva, que é para continuar".

O governante deixou ainda "palavras de apreço pelo esforço dos profissionais de saúde envolvidos nesta operação de testagem que sacrificaram, na maioria dos casos, o convívio familiar, para colocarem o melhor de si ao serviço dos açorianos".

Na quinta-feira foi anunciado que os Açores iam ter, no último dia do ano, nove postos de testagem à covid-19 em "casa aberta" (sem marcação), após quase 2.900 testes feitos no primeiro dia da operação realizada pelo Governo Regional.

No primeiro dia da operação de testagem nos Açores para despiste da covid-19 em regime de "casa aberta", foram realizados 2.898 testes nas ilhas de São Miguel e Terceira.

O executivo açoriano comparticipa um teste rápido de antigénio por semana, realizado em farmácias, mas apenas 14 em quatro ilhas (São Miguel, Terceira, Pico e Santa Maria) aderiram ao protocolo.

Questionado hoje sobre as ilhas em que não é possível ter acesso a testes gratuitos através de farmácias ou laboratórios, o secretário regional da Saúde disse que esses testes podem ser realizados nas unidades de saúde.

