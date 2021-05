No seu boletim diário, a entidade refere que foram realizadas nas últimas 24 horas "2.098 análises nos laboratórios de referência da região, e um teste em laboratório privado, não convencionado", e diagnosticados "34 novos casos todos em São Miguel".

Por concelhos, a Ribeira Grande concentra o maior número de novos casos, com 31 novos doentes, 29 dos quais detetados em Rabo de Peixe, um na Ribeira Seca e um na Conceição.

No concelho de Ponta Delgada há dois novos casos, em São Roque, e no concelho de Vila Franca do Campo foi diagnosticado um novo caso, em São Pedro.

Segundo a Autoridade de Saúde dos Açores, há ainda a registar uma morte, de um homem com 38 anos, natural da freguesia de Ponta Garça, concelho de Vila Franca do Campo", em São Miguel, que "se encontrava internado na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, após agravamento do seu estado de saúde, determinando o seu falecimento por sobre-infeção bacteriana".

Nas últimas 24 horas, 22 doentes recuperaram da doença, todos na ilha de São Miguel, lê-se no comunicado.

Hoje há menos um doente internado do que na segunda-feira, estando agora um total de cinco pessoas hospitalizadas no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, mas nenhum em UCI.

A região conta presentemente com 246 casos positivos ativos, sendo 240 em São Miguel, quatro na Terceira e dois nas Flores.

Há duas cadeias de transmissão ativas no arquipélago, uma nas Flores e outra na Terceira, e extinguiram-se 201 até ao presente.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 5.237 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 4.833 pessoas e falecido 32.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.391.849 mortos no mundo, resultantes de mais de 163,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.009 pessoas dos 842.381 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

APE // MCL

Lusa/fim