Nas últimas 24 horas foram registadas 31 recuperações, acrescentou a Autoridade Regional, no seu boletim diário.

Na ilha Terceira foram diagnosticados 10 casos positivos no concelho de Angra do Heroísmo e dois em Praia da Vitória.

Em São Miguel há cinco novos casos no concelho de Ponta Delgada, um no da Lagoa e um no da Ribeira Grande.

Dois doentes com covid-19 estão internados, ambos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, um dos quais em Unidade de Cuidados Intensivos.

O arquipélago tem atualmente 243 casos positivos ativos diagnosticados, sendo 181 em São Miguel, 32 na Terceira, 16 em São Jorge, 11 na Graciosa e três no Faial.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 11 de novembro, foram vacinadas nos Açores 175.199 pessoas com a primeira dose (74% por cento) e 195.775 têm a vacinação completa (82,7%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

Receberam a terceira dose da vacina 9.095 utentes.

Desde o início da pandemia, o arquipélago registou 48 óbitos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A covid-19 provocou pelo menos 5.197.718 mortes em todo o mundo, entre mais de 260,44 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

RCS // MLS

Lusa/Fim