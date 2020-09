Um dos casos é de um homem de 24 anos, "residente na região, contacto próximo de alto risco com um caso positivo, seu coabitante, que, cumprindo isolamento profilático, obteve resultado negativo no teste realizado no início do seu isolamento e resultado positivo no novo teste efetuado no fim dos 14 dias", refere o comunicado diário.

O outro diz respeito a uma mulher de 25 anos, "que desembarcou na região a 19 de setembro, proveniente de ligação aérea com o território continental, e que obteve resultado positivo no teste de despisto ao vírus SARS-CoV-2 realizado à chegada".

Os dois casos detetados hoje em São Miguel "apresentam situação clínica estável e foram já diligenciados, pelas Delegações de Saúde Concelhias, os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos, bem como todos os inerentes ao aprofundamento da investigação epidemiológica", garante a Autoridade de Saúde Regional.

Há ainda a registar a recuperação de um homem de 42 anos, na ilha de São Miguel.

Desde o início do surto, registaram-se nos Açores 264 casos de infeção pelo novo coronavírus, sendo que 45 mantêm-se ativos.

Dos 45 casos ativos, 35 estão na ilha de São Miguel, sete na ilha Terceira, dois na ilha do Pico e um na ilha Graciosa.

Na região, houve 16 mortes relacionadas com a covid-19, todas em São Miguel, 173 pessoas recuperaram e as restantes regressaram ao seu destino de origem.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 957.948 mortos e mais de 30,8 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.899 pessoas dos 68.025 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

ILYD // PJA

Lusa/Fim