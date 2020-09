No seu comunicado diário de atualização dos casos de infeção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), a autoridade adianta que, só nas últimas 24 horas, foram realizadas 1.309 análises nos dois laboratórios de referência na região, em São Miguel e na ilha Terceira.

Os casos diagnosticados referem-se a um jovem de 23 anos e a uma mulher com 31, que desembarcaram na região provenientes de ligação aérea com o território continental, tendo o primeiro obtido resultado positivo para a covid-19 no teste de despiste realizado à chegada e o segundo no teste efetuado após o sexto dia.

Segundo a Autoridade de Saúde dos Açores, os novos infetados apresentam "situação clínica estável" e foram já diligenciados, pelas delegações de saúde concelhias, os procedimentos habituais nestas circunstâncias, nomeadamente a testagem e vigilância de contactos próximos, bem como o aprofundamento da investigação epidemiológica.

Até ao momento, foram detetados nos Açores 295 casos de infeção pelo novo coronavírus, 70 dos quais estão ativos, (49 na ilha de São Miguel, 10 na ilha Terceira, seis na ilha do Pico, quatro na ilha Graciosa e um na ilha de Santa Maria).

