A informação consta do comunicado diário da Autoridade de Saúde dos Açores, segundo o qual os novos casos diagnosticados em São Miguel resultam de 729 análises realizadas nos laboratórios de referência da região.

Ainda de acordo com o boletim, nas últimas 24 horas, 13 pessoas recuperaram da doença no arquipélago.

Hoje estão internados oito doentes com covid-19 (menos um do que na quarta-feira), todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, onde continuam duas pessoas em Unidade de Cuidados Intensivos.

Estão ativas sete cadeias de transmissão local primária em todo o arquipélago, sendo quatro na Terceira, uma em São Jorge, uma partilhada entre Pico e São Miguel e uma partilhada entre Faial e São Jorge, e até ao presente foram extintas 235 em todas as ilhas.

Em vigilância ativa estão hoje 605 pessoas.

Assim, o arquipélago regista presentemente 170 casos positivos ativos: 138 em São Miguel, 18 na Terceira, cinco no Faial, quatro no Pico, quatro em São Jorge e um na Graciosa.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 8.713 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 8.333 pessoas. Morreram 42 pessoas, saíram do arquipélago 94 e 74 apresentaram prova de cura anterior.

A Autoridade de Saúde dos Açores informa ainda que "até ao presente" foram realizadas "679.859 análises para despiste do vírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19".

No que diz respeito ao Plano Regional de Vacinação contra a covid-19, "desde 31 de dezembro de 2020 e até 30 de agosto, foram vacinadas nos Açores 166.966 pessoas com a primeira dose (70,6%) e 171.510 com vacinação completa (72,5%)".

A covid-19 provocou pelo menos 4.518.163 mortes em todo o mundo, entre mais de 217,63 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, de acordo com o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

APE // ROC

Lusa/fim