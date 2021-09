No seu boletim diário, aquela entidade refere que os novos casos em São Miguel foram diagnosticados "em contexto de transmissão comunitária", resultantes de 733 análises realizadas em laboratórios de referência da Região.

Hoje estão internados cinco doentes (menos um do que na sexta-feira), todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, com dois em Unidade de Cuidados Intensivos.

A Autoridade de Saúde refere ainda que em Angra do Heroísmo (ilha Terceira) dois doentes que integravam uma das cadeias existentes recuperaram nas últimas 24 horas, pelo que a mesma se extinguiu.

Estão agora ativas no arquipélago cinco cadeias de transmissão local primária, sendo três na Terceira, uma em São Jorge e uma partilhada entre as ilhas do Pico e São Miguel.

A Autoridade de Saúde dos Açores indica ainda que no "decurso de investigação epidemiológica, foi verificado que um caso positivo, inicialmente alocado ao Concelho de Ponta Delgada, freguesia de São José", na ilha de São Miguel, "se encontra a residir na freguesia de São Sebastião".

Assim, o arquipélago regista presentemente 138 casos positivos ativos: 110 em São Miguel, 17 na Terceira, quatro no Faial, quatro em São Jorge, dois no Pico e um na Graciosa.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 8.722 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 8.374 pessoas e falecido 42.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 30 de agosto corrente, foram vacinadas nos Açores 166.966 pessoas com a primeira dose (70,6 por cento) e 171.510 com vacinação completa (72,5 por cento), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A covid-19 provocou pelo menos 4.539.397 mortes em todo o mundo, entre mais de 218,96 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

