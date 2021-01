No boletim diário, a entidade explica que 91 dos casos referem-se a contexto de transmissão comunitária, tendo 59 destes sido identificados no âmbito dos rastreios em massa realizados desde terça-feira em Rabo de Peixe (52) e em Ponta Garça (sete), freguesias da ilha de São Miguel que estão em cerca sanitária desde o passado dia 15.

Na Terceira, o único caso diagnosticado nas últimas 24 horas foi "em contexto de transmissão comunitária", segundo é indicado no comunicado emitido esta tarde.

Os novos casos positivos de covid-19, nas últimas 24 horas, são resultantes de 3.294 análises realizadas nos laboratórios de referência da região, nos laboratórios privados com convenção, no Serviço Regional de Saúde, por via dos testes rápidos (rastreios em massa) e no laboratório do Pólo da Terceira da Universidade dos Açores, é ainda referido.

Esta quarta-feira foi também atualizado o valor total das análises processadas nos laboratórios privados com convenção, no laboratório do Pólo da Terceira da Universidade dos Açores e os resultantes de rastreios em massa promovidos pelo Serviço Regional de Saúde.

Assim, a Autoridade de Saúde dos Açores adianta que "no período compreendido entre 03 e 18 de janeiro, foram processadas 4.974 análises pelas entidades referidas, elevando o total de testes realizados nos Açores, desde o início da pandemia, para 286.489".

Foram ainda reportadas 101 recuperações, das quais 97 em São Miguel e quatro na Terceira.

Quanto a doentes internados, mantêm-se o total de 25, sendo que 23 estão no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, em São Miguel, com nove pessoas na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), mais duas do que na terça-feira.

Na Terceira estão internadas duas pessoas no Hospital de Santo Espírito, mantendo-se um doente em UCI.

Os Açores têm atualmente 757 casos ativos de covid-19, sendo 731 em São Miguel, 20 na Terceira, um no Faial, um no Pico e quatro nas Flores.

Foram detetados até hoje no arquipélago 3.250 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 23 óbitos e 2.371 recuperações.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.058.226 mortos resultantes de mais de 96,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.465 pessoas dos 581.605 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

APE // VAM

Lusa/fim