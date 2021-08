De acordo com o comunicado diário daquela entidade, nas últimas 24 horas foram realizadas 2.064 análises nos laboratórios de referência e duas em laboratório não convencionado e diagnosticados 35 novos casos de covid-19 em São Miguel, três na Terceira, dois em São Jorge, dois no Pico, um no Faial e um em Santa Maria.

Em São Miguel, "dois viajantes não residentes, obtiveram resultados positivos, um na análise de rastreio à chegada e outro no teste prévio ao embarque para o estrangeiro", no concelho de Ponta Delgada.

A Autoridade de Saúde açoriana informa ainda que "os restantes casos correspondem a transmissão comunitária".

Por concelhos, a Lagoa regista cinco novos casos, Ponta Delgada regista 17, Vila Franca do Campo cinco e o concelho da Ribeira Grande regista oito novos casos.

Na Terceira, "um viajante residente, na freguesia de Santa Luzia, concelho de Angra do Heroísmo, teve resultado positivo à chegada" e "os restantes casos correspondem a transmissão comunitária".

Assim, no concelho de Angra do Heroísmo há dois novos casos e no concelho da Praia da Vitória há um novo caso.

Em São Jorge registaram-se dois novos casos positivos que "integram a cadeia de transmissão local primária ativa em Velas", lê-se no comunicado.

No Pico, "dois viajantes não residentes, na vila e concelho da Madalena, registaram resultados positivos ao 6.º dia" de permanência na Região.

O Faial regista hoje um novo caso, de "um viajante não residente, na freguesia da Feteira, concelho da Horta, com resultado positivo ao 6.º dia".

Em Santa Maria, "um viajante residente, da freguesia Santo Espírito, concelho de Vila do Porto, revelou resultado positivo à chegada".

Também nas últimas 24 horas foram registadas 40 recuperações nos Açores.

Hoje estão internados nos Açores 12 doentes com covid-19, menos um do que no sábado.

Assim, há seis pessoas no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, com um em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), cinco no Hospital de Santo Espírito, em Angra do Heroísmo, na Terceira, com um em UCI e um no Hospital da Horta, no Faial.

A Autoridade de Saúde refere ainda que se "verificou a saída da região de dois casos positivos, um que se encontrava em São Miguel, na freguesia de S. José, concelho de Ponta Delgada e outro na Terceira, na freguesia de Santa Cruz, concelho da Praia da Vitória, deixando por isto de contarem como casos ativos nos Açores".

O arquipélago conta presentemente com 563 casos positivos ativos, em oito das nove ilhas.

Assim, há 378 casos positivos ativos em São Miguel, 146 na Terceira, 12 no Pico, 11 em São Jorge, oito em Santa Maria, quatro no Faial, três nas Flores e um na Graciosa.

Estão ativas no arquipélago sete cadeias de transmissão local primária, sendo três no Pico, uma no Faial, uma Pico/Flores, uma em São Jorge e uma nas Flores.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 7.679 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 6.925 pessoas e falecido 38.

Até ao presente realizaram-se 643.679 análises para despiste do vírus SARS-CoV-2 que causa doença covid-19.

"Desde 31 de dezembro de 2020 e até 29 de julho, foram administradas nos Açores 275.806 doses de vacinas contra a covid-19, havendo 142.045 pessoas com, pelo menos, uma dose e 133.761 pessoas com vacinação completa", no âmbito do Plano Regional de Vacinação, refere o comunicado.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.220.816 mortos em todo o mundo, entre mais de 197,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse, divulgado no domingo.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

