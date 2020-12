No seu comunicado diário, a Autoridade de Saúde açoriana refere que, nas últimas 24 horas, foram realizadas 1.276 análises nos dois laboratórios de referência da região e houve ainda oito casos positivos registados em laboratórios privados.

Assim, foram detetados no total 29 casos em São Miguel e 13 na ilha Terceira.

A Autoridade de Saúde Regional adianta ainda que foram registadas 54 recuperações, sendo seis na ilha Terceira (três na Praia da Vitória e três em Angra do Heroísmo), uma no Faial, e 47 em São Miguel (sete na Lagoa, 32 em Ponta Delgada, cinco na Povoação e três na Ribeira Grande).

A região conta agora com 41 cadeias de transmissão ativas.

Por ilhas, São Miguel, tem 29 cadeias de transmissão ativas, a Terceira conta com 10, há uma no Pico e uma última, partilhada entre São Miguel e São Jorge.

Atualmente, existem 355 casos positivos ativos nos Açores, sendo 223 em S. Miguel, 127 na Ilha Terceira, dois no Pico, um no Faial e dois nas Flores.

Nos Açores foram detetados até hoje 1.104 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 18 óbitos e 648 casos recuperações.

Há 18 pessoas internadas, mais uma do que na quarta-feira, sendo sete no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, 10 no Hospital de Santo Espírito da ilha Terceira (dois dos quais em cuidados intensivos) e um no Hospital da Horta, ilha do Faial.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.482.240 mortos resultantes de mais de 63,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

APE // MCL

Lusa/fim