No comunicado diário, a entidade explica que os novos casos foram detetados em 1.619 análises realizadas em laboratórios de referência da Região Autónoma dos Açores e em laboratórios privados.

Todas as 57 recuperações das últimas 24 horas ocorreram em São Miguel, a mais populosa dos Açores e onde há maior número de casos positivos ativos de covid-19.

Há atualmente 19 doentes internados com a doença, 18 dos quais no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, onde há menos um doente na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), que tem agora um total de sete pacientes com covid-19.

Já na Terceira mantém-se internado um doente em UCI, no Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo.

Existem atualmente 483 casos positivos ativos, sendo 418 em São Miguel, 46 na Terceira, 15 no Faial, dois no Pico, um nas Flores e um no Corvo.

Foram detetados até hoje nos Açores 3.526 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 25 óbitos e 2.917 recuperações.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.176.000 mortos resultantes de mais de 100 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 11.305 pessoas dos 668.951 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

APE // MCL

Lusa/fim