O boletim semanal sobre a situação epidemiológica na região, entre 27 de maio e 02 de junho, indica ainda que há 100 doentes internados nos Açores, mas apenas 56 estão hospitalizados devido ao covid-19, com um em cuidados intensivos.

Os restantes 44 doentes estão internados por "outros motivos, mas positivos à covid-19", assinala o boletim.

Assim, 38 doentes estão internados em Ponta Delgada, devido à covid-19, sete estão na Horta e 11 em Angra do Heroísmo.

Na última semana ocorreu ainda um óbito na ilha Graciosa.

Quanto aos novos casos, detetados em 8.257 análises, na ilha de São Miguel foram diagnosticados 2.925 doentes com covid-19, na Terceira 848, no Faial 252, no Pico 209, em Santa Maria 122, na Graciosa 53, em São Jorge 52 e nas Flores 67.

A ilha do Corvo foi a única que na última semana não registou qualquer caso positivo de covid-19 e não tem casos ativos.

No arquipélago já foram administradas 555.772 doses da vacina contra a doença, estando 92% da população com a vacinação completa (217.466 pessoas) e 52,8% com a dose de reforço (124.926 pessoas).

A vacinação pediátrica já foi iniciada em 42% das crianças (7.168) e 26% das crianças entre os 5 e os 11 anos (4.437) está com a vacinação completa.

Desde o início da pandemia, foram identificados nos Açores 102.597 casos de infeção pelo SARS-CoV-2, tendo ocorrido 97.736 recuperações e 112 óbitos.

