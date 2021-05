Os dados são avançados no comunicado diário da Autoridade de Saúde dos Açores, explicando que todos os novos casos detetados na ilha açoriana foram diagnosticados "em contexto de transmissão comunitária".

Por concelhos, a Ribeira Grande mantêm-se com o registo de maior número de casos diários, contabilizando, nas últimas 24 horas, 20 novos casos (14 em Rabo de Peixe, dois na Ribeirinha, dois na Matriz, um na Conceição e um no Porto Formoso).

No concelho de Ponta Delgada há 11 novos casos: três nos Arrifes, três nos Fenais da Luz, dois nas Capelas, dois em São José e um na Fajã de Baixo.

Em Vila Franca do Campo há um novo caso, em São Pedro.

A Autoridade de Saúde açoriana dá nota ainda que se registaram 21 recuperações nas últimas 24 horas, em São Miguel (18), Terceira (01) e Pico (02).

Hoje estão internados nove doentes (menos dois do que no sábado), todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, em São Miguel, estando um em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

O arquipélago conta presentemente com 287 casos positivos ativos, sendo 286 em São Miguel, e um no Faial.

"Não há cadeias de transmissão local ativas e estão hoje em vigilância ativa 1.396 pessoas", diz ainda o comunicado.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 5.536 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 5.086 pessoas e morrido 33.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.524.960 mortos no mundo, resultantes de mais de 169,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

APE // HB

Lusa/fim