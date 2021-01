Os 28 novos casos foram registados, diz a autoridade, no seguimento de 1.870 análises feitas nos laboratórios de referência da região e em entidades privadas.

Destes, 24 foram detetados em São Miguel, três na ilha Terceira e um no Faial.

No período em análise, recuperaram da doença 34 pessoas.

Existem presentemente 505 casos positivos ativos na região, sendo 426 em São Miguel, 56 na Terceira, 17 no Faial, quatro no Pico, um nas Flores e um no Corvo.

Foram detetados até hoje nos Açores 3.616 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 25 mortes e 3.616 recuperações.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.191.865 mortos resultantes de mais de 101 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 11.886 pessoas dos 698.583 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

