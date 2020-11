A informação é avançada no comunicado diário da Autoridade de Saúde dos Açores, referindo que os novos casos foram diagnosticados em 1.516 análises realizadas nas últimas 24 horas nos dois laboratórios da região, bem como das análises realizadas em laboratórios privados.

"No âmbito das cadeias de transmissão em investigação epidemiológica na região" foram identificados 24 casos, sendo 21 em São Miguel, um na ilha de Santa Maria, um homem de 37 anos, e dois na ilha Terceira, segundo aquela entidade.

No contexto da investigação epidemiológica relacionada com um estabelecimento de diversão em Ponta Delgada foram diagnosticados 13 casos: 12 na ilha de São Miguel e um na ilha de Santa Maria.

A Autoridade de Saúde açoriana adianta também que na ilha de São Miguel foram identificadas seis mulheres, com idades compreendidas entre 11 e 66 anos, "um deles através de rastreio em contexto laboral, realizado em laboratório privado", e seis homens, com idades compreendidas entre 4 e 69 anos.

Na ilha de São Miguel foram ainda diagnosticadas quatro mulheres, com idades compreendidas entre 7 e 51 anos, e três homens, com idades entre 6 e 49 anos, "relacionados com a cadeia de transmissão em investigação epidemiológica centrada na Ribeira Grande".

"No âmbito da investigação epidemiológica de outro caso anteriormente reportado", foram diagnosticados, na ilha de São Miguel, uma mulher, de 32 anos, e um homem, de 34 anos.

Já na ilha Terceira, foi detetado um caso positivo, referente a uma mulher, de 59 anos, "contacto próximo de alto risco de um caso reportado em 8 de novembro".

A Autoridade de Saúde Regional refere que foi ainda diagnosticado um caso positivo "no contexto da cadeia de transmissão relacionada com um restaurante na freguesia de São Mateus, em Angra do Heroísmo", designadamente um homem, de 25 anos.

Dos casos detetados nas últimas 24 horas nos Açores há ainda o registo de dois casos positivos na ilha de São Miguel, sendo um de uma mulher, de 32 anos, e um homem, de 56 anos, "não residentes, provenientes de ligação aérea com território continental português, que apresentaram teste de despiste ao SARS-CoV-2 negativo à chegada e cuja análise realizada após o sexto dia produziu resultado positivo", na sequência do rastreio de quem chega à Região.

A Autoridade de Saúde assinala que foi registada nas últimas 24 horas a recuperação de um homem, de 31 anos, em São Miguel, elevando para 245 o número de casos recuperados na Região.

Aquela entidade refere que "dois casos positivos anteriormente reportados, referentes a indivíduos do sexo masculino, de 26 e 37 anos, na ilha de São Miguel, apresentaram documentação comprovativa de infeção e posterior recuperação, pelo que já não são considerados ativos na Região".

Também um caso positivo, correspondente a um homem, de 25 anos, "abandonou a região, designadamente a ilha de São Miguel, à revelia das autoridades, estando a Autoridade de Saúde Concelhia a diligenciar os procedimentos para o seu posterior acompanhamento", lê-se no comunicado.

Até ao momento, foram detetados na região 533 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19.

Há atualmente 201 casos positivos ativos, dos quais 160 em São Miguel, 22 na Terceira, um na Graciosa, seis em São Jorge, seis no Pico, três no Faial, dois em Santa Maria e um na ilha das Flores.

Desde o começo da pandemia morreram 16 pessoas na região com covid-19, todas em São Miguel.

A Autoridade de Saúde dos Açores reitera a necessidade de "as medidas de prevenção e contenção da pandemia devem ser mantidas e reforçadas, sempre que possível, por cidadãos e organizações públicas, privadas e do setor social".

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.275.113 mortos em mais de 51,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.103 pessoas dos 192.172 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

APE // MLS

Lusa/Fim