Em nota à imprensa, a Autoridade de Saúde Regional informa que as 668 análises realizadas nas últimas 24 horas nos dois laboratórios de referência da região - em São Miguel e na Terceira - não revelaram novos casos positivos de covid-19.

Relativamente aos casos positivos ativos, registaram-se duas recuperações de infeção por SARS-CoV-2, que correspondem a duas mulheres, com 58 e 60 anos de idade, residentes nas ilhas de São Jorge e Graciosa.

"Até ao momento, já foram detetados na Região um total de 145 casos de infeção, verificando-se 107 recuperados, 16 óbitos e 22 casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, destes, 16 em São Miguel, um na Graciosa, três no Pico e dois no Faial", prossegue a autoridade.

Portugal regista hoje 1.218 mortes relacionadas com a covid-19, mais 15 do que no sábado, e 29.036 infetados, mais 226, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.

