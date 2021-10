No boletim diário, aquela entidade esclarece que "dois dos novos casos resultam do rastreio em massa nas escolas e oito são em contexto de transmissão comunitária".

Dez casos positivos resultam "de rastreio efetuado à chegada a tripulantes de um navio, por um profissional de saúde, com testes rápidos de antigénio", acrescenta.

Os diagnósticos efetuados nas últimas 24 horas foram, assim, resultantes de 540 análises em laboratório convencionado e 10 testes rápidos de antigénio, esclarece a Autoridade.

"Por concelhos, há 17 novos casos em Ponta Delgada, um no concelho da Ribeira Grande e dois no concelho do Nordeste", indica.

Estão hoje internados no arquipélago 13 doentes, dois dos quais em cuidados intensivos.

"À data de hoje há 13 doentes internados, sendo 10 no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, nenhum em cuidados intensivos, dois no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, com um em cuidados intensivos, e dois no Hospital da Horta, também com um em cuidados intensivos", descreve aquela entidade.

A região tem seis cadeias de transmissão local ativas, "quatro na Terceira, uma no Faial e uma partilhada entre o Faial e o Pico".

"Até ao presente foram extintas 248", informa.

Nas últimas 24 horas não foram registadas recuperações.

Existem, atualmente, 166 casos positivos ativos: 153 em São Miguel, sete na Terceira, cinco no Faial e um no Pico.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 9.098 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 8.708 pessoas.

Morreram 42, saíram do arquipélago 95 e 87 apresentaram prova de cura anterior.

Até 29 de setembro, foram vacinadas nos Açores 173.125 pessoas com a primeira dose (73,2%) e 190.817 com a vacinação completa (80,7%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação, acrescenta hoje a Autoridade de Saúde Regional.

ACG // ROC

Lusa/fim