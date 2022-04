No boletim semanal, referente ao período entre 25 e 31 de março, a Autoridade de Saúde açoriana adianta que, "nos últimos sete dias, foram registados nos Açores 2.603 novos casos positivos de covid-19", decorrentes de 8.411 testes realizados.

Por ilhas, foram detetados 1.124 casos de covid-19 em São Miguel, 722 na Terceira, 237 no Pico, 219 no Faial, 131 em Santa Maria, 78 em São Jorge, 62 na Graciosa e 30 nas Flores.

A ilha do Corvo, a mais pequena dos Açores, não registou novos casos de infeção e é a única sem casos ativos.

Ainda de acordo com o comunicado, no mesmo período recuperam 2.243 pessoas e registou-se um óbito na ilha Terceira.

O arquipélago tem, hoje, 2.434 casos ativos (mais 358 do que na semana anterior)

Quanto a internamentos, há "16 pessoas internadas nos três hospitais regionais, não se encontrando nenhuma em cuidados intensivos", segundo a Autoridade de Saúde dos Açores.

No Hospital do Divino Espírito Santo (São Miguel) estão seis doentes internados.

Há cinco doentes no Hospital do Santo Espírito na ilha Terceira e cinco no Hospital da Horta, na ilha do Faial.

Desde o início da pandemia, o arquipélago contabilizou 71.601 casos de infeção, 68.706 recuperações e 99 óbitos associados à covid-19.

Em relação à vacinação, a Autoridade de Saúde dos Açores refere que 215.658 pessoas têm a vacinação primária completa (91,2% dos residentes nos Açores) e 121.387 receberam a dose de reforço (51,3%).

Um total de 6.839 crianças entre os 5 e 11 anos receberam a primeira dose da vacina (40,2%) e 3.685 têm a vacinação completa (21,6%).

Os dados divulgados pelas autoridades regionais dos Açores e da Madeira podem não coincidir com a informação divulgada pela Direção-Geral da Saúde.

APE // ACG

Lusa/fim