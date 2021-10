No seu comunicado diário, a entidade adianta que hoje há 11 doentes internados (mais um do que na sexta-feira), estando seis hospitalizados no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, em São Miguel, mas nenhum em cuidados intensivos.

Estão três doentes internados no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, um nos cuidados intensivos, e dois no Hospital da Horta, também um nos cuidados intensivos

Estão ativas seis cadeias, sendo quatro na Terceira, uma no Faial e uma partilhada entre o Faial e o Pico. Até ao presente foram extintas 248.

A Autoridade de Saúde dos Açores informa que um caso positivo identificado na sexta-feira, no Faial, "foi considerado falso-positivo deixando de contar nos ativos".

"Na Terceira, dois casos positivos anteriormente identificados, apresentaram prova de infeção anterior, deixando igualmente de constar nos ativos", lê-se ainda no comunicado de hoje da Autoridade de Saúde açoriana.

O arquipélago regista presentemente 154 casos positivos ativos, sendo 135 em São Miguel, 10 na Terceira, seis no Faial e três no Pico.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 9.048 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 8.670 pessoas. Morreram 42, saíram do arquipélago 95 e 87 apresentaram prova de cura anterior.

Até 29 de setembro, foram vacinadas nos Açores 173.125 pessoas com a primeira dose (73,2%) e 190.817 com a vacinação completa (80,7%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A covid-19 provocou pelo menos 4.780.108 mortes em todo o mundo, entre 233,72 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

APE // CSJ

Lusa/fim