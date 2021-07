De acordo com o boletim diário, em São Miguel "todos os novos casos registados são em contexto de transmissão comunitária", no Pico o caso positivo agora diagnosticado "é referente a um viajante, não residente, registado na Madalena, com análise positiva ao 6.º dia" e no Faial há "um novo caso em Castelo Branco, que integra uma das cadeias ativas na ilha".

Quanto à ilha de São Miguel, foram diagnosticados no concelho da Ribeira Grande seis novos casos (três na Matriz, um na Lomba da Maia, um na Conceição e um em Rabo de Peixe).

No concelho de Ponta Delgada há quatro novos doentes com covid-19 (dois na Covoada, um em São José e um na Relva) e na Lagoa há três novos casos, todos em Água de Pau.

Os novos casos nos Açores resultam de 1.547 análises realizadas nos laboratórios de referência da região, nas últimas 24 horas, indica ainda o comunicado.

As 42 recuperações foram todas registadas na ilha de São Miguel.

Hoje estão internados quatro doentes no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, mantendo-se um em Unidade de Cuidados Intensivos.

O arquipélago conta presentemente com 256 casos positivos ativos, sendo 245 em São Miguel, cinco no Faial, dois na Graciosa, um no Pico, um na Terceira, um em São Jorge e um em Santa Maria.

Estão ativas no Faial duas cadeias de transmissão local primária, uma na freguesia da Praia do Norte e outra em Castelo Branco, concelho da Horta.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 6.379 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 5.951 pessoas e morrido 33.

"Desde 31 de dezembro de 2020 e até 30 de junho passado, foram administradas nos Açores 224.012 doses de vacinas contra a covid-19, havendo 124.738 pessoas com pelo menos uma dose (51,4% da população) e 99.274 pessoas com vacinação completa (40,9%)", no âmbito do Plano Regional de Vacinação, informa ainda o comunicado da Autoridade de Saúde Regional.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.957.862 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 182,5 milhões de casos de infeção, segundo o balanço mais recente feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.101 pessoas e foram confirmados 882.006 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

APE // ROC

Lusa/fim