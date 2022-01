No boletim diário, aquela entidade revela que faleceu, nas últimas 24 horas, no Pico, "uma mulher de 68 anos, vítima de covid-19", residente na Madalena, elevando para 56 o total de óbitos nos Açores desde o início da pandemia.

Quanto aos novos casos, 940 foram diagnosticados na ilha de São Miguel, 442 na Terceira, 72 em São Jorge, 47 no Faial, 29 no Pico, 16 na Graciosa, 10 em Santa Maria e 10 nas Flores, resultantes de 4.802 análises.

O arquipélago regista agora 11.469 casos positivos ativos, sendo 8.324 em São Miguel, 2.250 na Terceira, 287 no Faial, 263 no Pico, 186 em São Jorge, 58 nas Flores, 52 na Graciosa e 49 em Santa Maria.

A Autoridade de Saúde dos Açores assinala ainda que foram registadas, nas últimas 24 horas, 511 recuperações.

Hoje, estão 50 pessoas hospitalizadas, menos cinco do que na quinta-feira, mantendo-se sete doentes em cuidados intensivos.

No Hospital do Divino Espírito Santo, em São Miguel, estão internados 36 doentes com covid-19, dos quais quatro em cuidados intensivos.

No Hospital de Santo Espírito da Terceira estão internados nove doentes, com dois em cuidados intensivos.

Há cinco pessoas internadas no Hospital da Horta, no Faial, um dos quais em cuidados intensivos.

Em relação aos novos casos diagnosticados, nas últimas 24 horas, a Autoridade de Saúde especifica que em São Miguel foram registados 458 novos casos positivos em Ponta Delgada, 259 no concelho da Ribeira Grande, 90 no da Lagoa, 87 no de Vila Franca do Campo, 26 no da Povoação e 20 no de Nordeste.

Na Terceira, foram registados 300 novos casos no concelho de Angra do Heroísmo e 142 no da Praia da Vitória.

Em São Jorge, foram diagnosticados 65 novos casos positivos no concelho de Velas e sete no concelho da Calheta.

O Faial registou 47 novos casos positivos no concelho da Horta.

No Pico, há 47 novos casos positivos 18 no concelho da Madalena, cinco no concelho das Lajes e três no concelho de São Roque.

A Graciosa identificou 16 novos casos positivos no concelho de Santa Cruz.

Em Santa Maria foram registados 10 novos casos positivos no concelho de Vila do Porto.

A ilha das Flores teve 10 novos casos positivos no concelho de Santa Cruz.

A região contabiliza um total de 32.279 casos de infeção por covid-19 desde o início da pandemia, 20.457 recuperados e 56 óbitos, segundo as autoridades de saúde açorianas.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até quarta-feira, 206.456 pessoas tinham nos Açores a vacinação primária completa (87,3%) da população e 81.792 tinham já recebido a dose de reforço (34,6%).

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

A covid-19 provocou 5.625.889 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

APE // ACG

Lusa/fim