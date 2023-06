Segundo a empresa pública Portos dos Açores, o arquipélago registou "o melhor primeiro semestre" deste ano no setor do turismo de cruzeiros "ao ultrapassar o valor recorde de passageiros alcançado em 2018 com 113 mil pessoas e escalas, verificada em 2022, então com 113 visitas".

Em comparação com o período homólogo de 2022, os dados registados, nos primeiros seis meses deste ano, representaram um crescimento na ordem dos 69% em termos de número de passageiros, de 68 mil para 115 mil, e de 16% relativamente a tripulações ( de 51 mil para 59 mil), revela a empresa, em nota de imprensa.

As escalas dos navios de cruzeiro registaram também um crescimento de 17%, ou seja, de 113 para 132 barcos, o que se justifica com a "atratividade do destino, o posicionamento nas rotas atlânticas e a cada vez maior afirmação dos cruzeiros de expedição", de acordo com a empresa Portos dos Açores.

Por ilhas, é São Miguel que lidera o número de escalas de navios com 60 toques, bem como com mais passageiros (76 mil).

Com 26 mil passageiros e 24 escalas, a ilha Terceira foi a segunda com mais movimento e na ilha do Faial registaram-se 19 escalas e oito mil passageiros, no primeiro semestre deste ano.

A Portos dos Açores refere que "cada vez mais o arquipélago assume relevância pelo seu todo, pela sua diversidade e, simultaneamente, complementaridade".

"Abril foi o mês em que os portos açorianos registaram maior número de escalas, num total de 57, embora maio, com 45, também assumiu particular destaque", adianta ainda a empresa.

Na primeira metade de 2023, 15 navios de cruzeiro efetuaram visitas inaugurais nos Açores.

A Portos dos Açores estima que, até ao final do ano, se concretizem mais 72 escalas, que devem movimentar mais de 55 mil visitantes no arquipélago.

A última escala agendada para o primeiro semestre deste ano concretizou-se esta manhã com a chegada do "Norwegian Getaway" ao Terminal Marítimo das Portas do Mar, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

O navio, que está a efetuar a travessia atlântica rumo a Lisboa, tem 3.837 passageiros a bordo, na maioria norte-americanos, e estará em Ponta Delgada durante cerca de 11 horas, segundo informa a Portos dos Açores.

A empresa sublinha ainda que "são cada vez mais" os navios de cruzeiros que visitam os Açores concebidos "com as mais inovadoras tecnologias em defesa do ambiente", com "regulamentações em matéria de eficiência energética, recursos hídricos, eliminação de resíduos, emissões para a atmosfera e proteção da biodiversidade dos locais onde opera".

