Acórdão sobre caso de alegado apoio à dissidência da Renamo é proferido hoje

O Tribunal Judicial do Dondo, província de Sofala, centro de Moçambique, profere hoje o acórdão do caso em que o antigo deputado da Renamo Sandura Ambrósio é acusado de apoiar a dissidência armada do principal partido da oposição moçambicana.