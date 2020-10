"A decisão do tribunal de apelação que declarou Rofino Licuco inocente da violência de género contra Josina foi um duro golpe para as mulheres e aqueles que lutam contra a violência baseada no género", lê-se num comunicado da Amnistia Internacional distribuído à comunicação social.

A decisão de anular a condenação de Rofino Licuco data de 12 de junho e surgiu na sequência de um recurso submetido pela defesa do empresário, condenado em fevereiro de 2017 pelo Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, capital de Moçambique.