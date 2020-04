João Gomes Cravinho, acompanhou hoje o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues numa destas ações, na Escola Secundária da Amadora, onde cerca de 50 assistentes operacionais participaram numa ação de sensibilização.

"O planeamento está praticamente finalizado. Já para esta semana e para as próximas semanas o planeamento permitirá atingir todas as escolas onde eventualmente poderá vir a haver aulas presenciais", disse o ministro da Defesa Nacional, adiantando que estão sinalizadas cerca de 520 escolas.

Durante a ação de sensibilização, dirigida aos profissionais de limpeza que vão assegurar os trabalhos diários de higienização quando forem retomadas as aulas presenciais, efetivos do Exército transmitiram algumas indicações sobre a correta utilização dos equipamentos de proteção individual, gestão de resíduos, e procedimentos de limpeza, que deverão ser reforçados.

Segundo uma norma orientadora da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), com a orientação da Direção-Geral da Saúde (DGS) e das Forças Armadas, hoje divulgada, as salas de aula, por exemplo, devem ser limpas sempre que haja mudança de turma e os refeitórios logo após a utilização de um grupo e antes de outro entrar no espaço.

Durante a visita dos governantes à Escola Secundária da Amadora, o Exército fez também uma demonstração das ações de desinfeção, que serão levadas a cabo sempre que se verificar um caso de infeção ou de suspeita de infeção pelo novo coronavírus nos estabelecimentos de ensino.

"As Forças Armadas dispunham de 15 equipas de defesa química, biológica, radiológica e nuclear e adaptaram-se de forma muito rápida a este desafio, primeiro fazendo um 'downgrade', porque, na realidade, estavam preparadas para outro tipo de perigosidade nas suas intervenções, e, segundo, multiplicando as equipas", sublinhou o ministro da Defesa Nacional.

Segundo João Gomes Cravinho, as Forças Armadas vão dispor de 82 equipas até ao final da semana, estando outras 15 a receber formação do Exército.

"(Este reforço) permite chegar a todos os pontos do país onde seja necessário, em apoio ao Ministério da Educação, para que possa haver uma nova normalidade nas escolas", considerou o governante, acrescentando que caso os alunos do 11.º e 12.º ano regressem às aulas presenciais, as escolas vão ser espaços seguros.

O ministro da Educação aproveitou a visita para elogiar o trabalho das Forças Armadas, sublinhando que "desde o primeiro momento, mostraram total disponibilidade para coadjuvar o trabalho do Ministério da Educação no esforço nacional para, paulatinamente, irmos pensando o desconfinamento".

Os estabelecimentos de ensino estão encerrados desde 16 de março, depois de o Governo ter decidido suspender as atividades letivas presenciais devido à pandemia da covid-19, uma medida que se vai prolongar até ao final do ano letivo para os alunos do ensino básico e 10.º ano.

Apenas os alunos do 11.º e 12.º anos poderão regressar às escolas, para ter aulas presenciais de preparação para os exames nacionais de acesso ao ensino superior, decisão que será anunciada na quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, após reunião do Conselho de Ministros.

Portugal contabiliza 948 mortos associados à covid-19 em 24.322 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado hoje.

Portugal vai terminar no sábado, 02 de maio, o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o Governo deverá anunciar na quinta-feira as medidas para continuar a combater a pandemia.

Devido ao fim de semana prolongado, o Governo decretou, entretanto, a proibição de deslocações entre concelhos de 01 a 03 de maio.

MYCA // JMR

Lusa/Fim