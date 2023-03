"A situação de segurança em Palma melhorou desde os ataques de há dois anos", mas "a população continua em condições de proteção e de vida extremamente precárias", lê-se num comunicado.

A declaração do ACNIR assinalou o dia em que, em 2021, grupos armados invadiram a vila sede de distrito, num ataque "que resultou em dezenas de mortes" e levou dezenas de milhar a fugir, agravando a crise humanitária em Cabo Delgado.

O ataque levou também à suspensão das obras do complexo industrial de liquefação de gás, o maior projeto privado de África, da ordem dos 20 mil milhões de euros.

"Desde a altura, mais de 70.000 pessoas já voltaram para suas casas e 10.000 deslocados internos encontraram abrigo em cidades de outras áreas", detalha a agência das Nações Unidas.

De acordo com dados do ACNUR, recolhidos em entrevistas a 7.425 famílias de Palma, "as necessidades mais urgentes são o acesso à documentação civil e a meios de subsistência".

Ao mesmo tempo, 70% dos entrevistados relataram não ter acesso a abrigo, 64% disseram não ter alimentação e 43% queixou-se de não ter serviços de água e saneamento.

O ACNUR diz estar a trabalhar "em estreita colaboração com uma série de atores, incluindo o Governo, para fornecer serviços urgentes de proteção e assistência às pessoas deslocadas e às comunidades que as acolhem".

Até este mês, as operações do ACNUR em Moçambique "tinham sido financiadas em apenas 18% de um total de 47,4 milhões de dólares necessários para fornecer proteção e assistência aos necessitados", concluiu.

Na quinta-feira, num evento que também assinalou os dois anos após o ataque a Palma, os Médicos Sem Fronteiras (MSF) referiram que a província de Cabo Delgado "está longe de estabilizada" e que o medo e as necessidades humanitárias até se agravaram nalguns distritos, apesar da melhoria junto aos projetos de gás.

A província de Cabo Delgado enfrenta há cinco anos uma insurgência armada com alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

A insurgência levou a uma resposta militar desde julho de 2021 com apoio do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), libertando distritos junto aos projetos de gás, mas surgiram novas vagas de ataques a sul da região e na vizinha província de Nampula.

O conflito já fez um milhão de deslocados, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.

