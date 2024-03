Sete pessoas morreram e duas outras continuam presas no subsolo depois de uma explosão de gás ter abalado uma mina de carvão na província de Anhui, no leste da China.

Num outro acidente, parte de uma mina situada na província de Shanxi, centro da China, desmoronou-se, causando cinco mortos, segundo a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

O acidente ocorreu por volta das 22:45 de segunda-feira (14:45, em Lisboa) numa mina de carvão propriedade da Taoyuan Xinlong Industrial Corporation, na vila de Zhongyang.

A explosão em Anhui ocorreu às 12:10 horas do dia 04 de março, (04:10, em Lisboa) numa mina de carvão em Xieqiao, do grupo Huaihe Energy, quando 24 mineiros estavam a trabalhar no local.

Segundo a Xinhua, 22 dos 24 mineiros conseguiram regressar à superfície, mas sete morreram devido a ferimentos graves.

As autoridades locais apenas foram informadas sete dias depois de o acidente ter ocorrido, tendo então criado um grupo para investigar o que aconteceu.

Os outros feridos estão a receber tratamento médico em hospitais, enquanto prosseguem os esforços de resgate de duas pessoas que continuam desaparecidas.

Em meados de janeiro, um total de 13 trabalhadores morreram numa explosão numa mina de carvão na província de Henan, no centro da China.

Em dezembro passado, um outro acidente numa mina de carvão na cidade de Jixi, na província de Heilongjiang, no nordeste da China, matou 12 pessoas.

As minas de carvão -- combustível fóssil a partir do qual a China produz cerca de 60% da sua energia - continuam a registar uma elevada taxa de acidentes na China, embora o número de fatalidades tenha diminuído significativamente nos últimos anos.

