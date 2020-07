Xu Zhangrun foi preso em casa, nos arredores de Pequim, por mais de 20 agentes de segurança, na semana passada, mas foi libertado hoje e regressou já a casa, segundo amigos e familiares citados por diferentes órgãos de imprensa.

A mulher do professor foi contactada pelas autoridades, que justificaram a prisão do marido pelo fato de ele ter usado os serviços de uma prostituta durante uma viagem a Chengdu, no sudoeste da China, segundo a agência France-Presse.

Após o surto do novo coronavírus ter alastrado pelo país, Xu escreveu um ensaio, intitulado "Alerta Viral: Quando a Fúria Ultrapassa o Medo", no qual argumentava que a obsessão do regime com a estabilidade e a centralização do poder em torno de Xi Jinping estavam a paralisar e incapacitar a burocracia do país, impedindo uma resposta rápida e eficaz ao vírus.

"Nada - nem a liberdade, dignidade ou felicidade do povo chinês - é mais importante do que manter a estabilidade", acusou.

No mesmo ensaio, Xu disse que, devido à ausência de liberdade de expressão e de um sistema burocrático moderno, o líder chinês "não tem restrições" e a Comissão de Segurança Nacional, que foi estabelecida por Xi, "domina com punho de ferro cada camada da burocracia", que responde ao seu superior "até atingir, no topo, A Única Pessoa Responsável".

"No entanto, esse indivíduo é apenas um homem de carne e osso que não pode estar presente em todos os aspetos da governação", resumiu, no ensaio, publicado 'online', em 04 de fevereiro.

Xu apelou então à demissão de Xi Jinping.

Antigo professor de Direito na Universidade Qinghua, uma das mais prestigiadas do país, Xu foi afastado após criticar abertamente o Presidente chinês, Xi Jinping.

O ativista, que esteve preso entre 2014 e 2017, viveu nos últimos meses em sítios diferentes, para evitar ser detido, depois de ter organizado uma reunião entre apoiantes de reformas democráticas, em Xiamen, na costa leste do país, em final de dezembro.

Os Estados Unidos e a União Europeia pediram na semana passada à China que libertasse o académico.

Muitos intelectuais chineses dizem ter havido um aumento do controlo ideológico e um declínio na liberdade de expressão desde que Xi Jinping chegou ao poder, em 2013.

JPI // EL

Lusa/Fim