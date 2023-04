De acordo com os resultados divulgados pelo Gabinete de Apoio ao Processo Eleitoral (GAPE), nas eleições de 16 de abril, estavam inscritos 32.560 militantes do Movimento para a Democracia (MpD), sendo que desse total apenas 11.598 votaram e registaram-se 11.382 votos válidos.

Conforme os mesmos dados, a candidatura de Ulisses Correia e Silva recebeu 10.371 votos (91,12%), enquanto a candidatura do deputado Orlando Dias conquistou 1.011 votos (8,88%).

Registaram-se ainda 95 votos em branco, 121 nulos e 20.962 eleitores não votaram, representando uma taxa de abstenção de 64,38%.

O GAPE divulgou ainda os resultados definitivos da eleição dos delegados à XIII Convenção do partido, que se realiza entre 26 e 28 de maio, em que concorreu uma lista única, a de Ulisses Correia e Silva, que obteve 10.675 votos (94,89%).

Ulisses Correia e Silva foi reeleito em 16 de abril na liderança do partido no poder em Cabo Verde, em eleições a que concorreu ainda Orlando Dias, atual deputado do partido.

Na altura, o candidato derrotado alegou a existência de fraude eleitoral, dizendo que Correia e Silva sai "fragilizado" destas eleições, com uma parte significativa do partido a não se rever na sua liderança, aludindo igualmente à abstenção neste ato eleitoral.

Já o presidente reeleito pediu respeito pelos militantes do partido após as denúncias de fraude, esperando que Orlando Dias se enquadre novamente na dinâmica do partido.

Por sua vez, o presidente do GAPE, Silvano Barros, disse que no geral as eleições decorreram "num bom clima" e com uma "votação expressiva", desconhecendo-se qualquer situação de fraude eleitoral.

A votação decorreu em 283 mesas nos 22 concelhos de Cabo Verde, bem como em 29 mesas na diáspora, nomeadamente na Guiné-Bissau, Senegal, São Tomé e Príncipe, Angola, Portugal, Espanha, França, Países Baixos, Itália e Estados Unidos da América.

Ulisses Correia e Silva é primeiro-ministro de Cabo Verde desde 2016 e foi eleito presidente do MpD, pela primeira vez, em 2013, tendo enfrentado, pela primeira vez, uma lista concorrente ao cargo, neste caso liderada pelo deputado Orlando Dias.

RIPE // LFS

Lusa/Fim