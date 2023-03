A6 cortada ao trânsito no sentido Marateca-Caia devido a despiste com dois feridos

A Autoestrada 6 (A6) está cortada ao quilómetro 9, no sentido Marateca-Caia, no concelho de Vendas Novas (Évora), devido ao despiste de um camião de transporte de automóveis, com dois feridos ligeiros, revelaram as autoridades.